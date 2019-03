Deliveroo levert nu ook Burger King aan huis

in Kortrijk Peter Lanssens

25 maart 2019

19u11 0 Kortrijk Wie zin heeft in een Whopper of Double Steakhouse, hoeft niet meer naar de hamburgerzaak van Burger King zelf, op de parking van het winkelcentrum Ring Shopping aan de ring rond Kortrijk (R8). Want Deliveroo bezorgt vanaf dinsdag 26 maart gerechten van Burger King aan huis.

Maaltijdbezorger Deliveroo belooft in minder dan 30 minuten te leveren: thuis, op het werk of in het park. Kortrijk is zo na Luik, Antwerpen, Brussel en Charleroi de vijfde stad in ons land waar Burger King en Deliveroo de handen in elkaar slaan. “De aanhuislevering helpt om de loyaliteit bij bestaande klanten op te bouwen en anderen het verschil van op vuur gegrild vlees te laten ontdekken”, zegt Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium. “Onze klanten houden ook van een goede hamburger. We zijn daarom erg enthousiast om met Burger King samen te werken”, vult Deliveroo-woordvoerder Rodolphe van Nuffel aan.