Delen van fietsen en wagens in de lift: straks ook elektrische deelfietsen en deelsteps in Kortrijk Peter Lanssens

13 maart 2019

14u19 0 Kortrijk Deelmobiliteit wint aan populariteit in Kortrijk. Dat is zo voor de Blue Bike en Mobit stadsfietsen én voor Cambio autodelen. Wat naar meer smaakt. Er komen zo snel mogelijk nieuwe systemen bij, zoals elektrische deelfietsen en elektrische deelsteps. “Een precieze timing hebben we wel nog niet, we leggen eerst contacten met aanbieders”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Er waren 8.615 ritten met blauwe Blue Bike stadsfietsen in 2018. Dat is een stijging van 90 procent, als je met 2016 vergelijkt. “We voorzien door het enorme succes op korte termijn een uitbreiding van de Blue Bike vloot met achttien extra fietsen”, zegt schepen Weydts. Er is een Blue Bike stalling achteraan het station, in de Tacklaan. Het gebruik van Mobit fietsen neemt ook toe. Mobit werkt met een app en een slim slot, dat je met je smartphone opent. De groene Mobit fietsen, verspreid terug te vinden in de stad, zijn sinds september 2017 aanwezig in Kortrijk. Er waren in de periode van januari 2018 tot midden maart van dit jaar 860 extra fietsers, die gebruik maakten van het Mobit systeem, met een totaal van 1.415 gebruikers. “Er is al 54.259 kilometer afgelegd met de Mobit fietsen. Dat komt overeen met 1,35 keer de evenaar affietsen”, zegt schepen Weydts.

Delen is het nieuwe bezitten

Over naar wagens, met het Cambio autodeelsysteem. Een Cambio heeft een gereserveerde standplaats en werkt met een systeem waarbij je de auto afhaalt en terugbrengt. Er werden met 341 unieke leden op een jaar tijd 117 wagens uit het Kortrijks verkeer gehaald. Wat ook een parkeeroppervlakte van 1.287 m² vrij gaf. Het aantal gebruikers stijgt met 95 leden, in vergelijking met 2017. Er waren 3.360 ritten in 2018. Dat is een toename van 42 procent, in vergelijking met 2016. “Delen is het nieuwe bezitten, ook op het vlak van mobiliteit”, zegt Weydts. “We breiden de bestaande deelsystemen de komende jaren verder uit en willen nieuwe vormen van deelmobiliteit aanbieden, zoals elektrische deelfietsen en elektrische deelsteps, die je nu al in andere steden aantreft.”