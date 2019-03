Delegatie moskee bezoekt kunsthuis Salon Radical Joyce Mesdag

24 maart 2019

Een delegatie van het bestuur achter de Kortrijkse moskee heeft afgelopen weekend Salon Radical bezocht, het kunsthuis dat twee weken geleden open ging. “Er loopt momenteel een tentoonstelling met tapijten uit de Maghreblanden, en het leek me een goed moment om met het bestuur van de moskee naar het kunstenhuis te trekken en hen Salon Radical te leren kennen”, zegt Mohamed Ahouna, hij is gemeenteraadslid voor Team Burgemeester. “In het bestuursakkoord van de stad staat onder meer dat ook in het cultuuraanbod aandacht moet zijn voor diversiteit. Schepen Axel Ronse, die we mee uitgenodigd hebben, is intussen al bezig met die denkoefening: hoe kan je diversiteit brengen in het cultuuraanbod, en hoe kan je mensen met een migratieachtergrond tot in je Schouwburg krijgen? Met ons gezamenlijk bezoek wilden we hem daarbij een duwtje in de rug geven.”