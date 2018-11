Deken Zegerplein dicht 07 november 2018

De firma Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster demonteert een torenkraan. Dat gebeurt met behulp van een mobiele kraan, op de werf van het Begijnhof in Kortrijk. In het als werelderfgoed beschermde Begijnhof zijn namelijk restauratiewerken bezig. Om de torenkraan veilig te kunnen demonteren, wordt een deel van historisch Kortrijk afgesloten voor het verkeer. Dat is vandaag woensdag 7 en morgen donderdag 8 november zo, op het Deken Zegerplein en in de aanpalende Begijnhofstraat. (LPS)