Definitivos jubileert in De Casino 08 november 2018

02u22 1

Fans van punkband Definitivos, rep jullie naar café Den Bras in Kortrijk. Waar de kaarten van 25 euro voor het jubileumconcert de deur uitvliegen. Het wordt een uniek optreden in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas, op zaterdag 17 november. "Waar onder '40 jaar Koleire' drie legendarische bands optreden", zegt bassist Frans Holvoet. "Die 40 jaar zijn in 2019. Het zijn De Brassers uit Hamont, Red Zebra uit Brugge en Definitivos." Definitivos, de oudste band van Kortrijk, speelt nog met de vier originele leden. Dat zijn ook gitarist Peter Coppens, drummer Rik Masselis en zanger-volksfiguur Lucien Callewaert. Wie op 17 november een Definitivos-sweater of -t-shirt draagt, krijgt een cadeautje. (LPS)