Definitivos bereidt 40ste verjaardag voor 24 april 2018

Punkband Definitivos mag volgend jaar veertig kaarsjes uitblazen en vierde dat afgelopen weekend met hun nieuwe plaat 'Courtrai Moderne: Definite Definitivos'. De oudste Kortrijkse punkband met dezelfde bezetting kaapte daarvoor de designkiosk aan de Grote Markt. Tony Vandenbogaerde van het Kortrijkse platenlabel Mayway Record vond het gepast om twaalf nummers op plaat uit te brengen. Zaterdag werden enkele nummers gebracht door zanger Lucien Callewaert, bassist Frans Holvoet, gitarist Peter Coppens en drummer Rik Masselis. "Wij blijven in de belangstelling staan", zegt Holvoet. Welke band kan na veertig jaar zeggen dat die nog altijd op toer gaat met de originele bezetting?" Naar aanleiding van Record Store Day werd de elpee zaterdag voorgesteld. "Het blijft goede muziek en de band heeft bestaansrecht in België", zegt Tony Vandenbogaerde. Van de plaat zijn er slechts 400 exemplaren. Bassist Frans Holvoet kon het niet laten om zijn ontgoocheling tegenover De Kreun uit te spreken. "De Kreun haalt punkgroepen vanuit Amerika om die in Kortrijk te laten spelen, maar wij, met Kortrijkse roots, zien en horen ze niet staan. We stuurden een mail, maar kregen zelfs geen reactie. Veel vragen we niet, hoogstens een voorprogramma." (XCR)