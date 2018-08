Deense audioketen komt naar Grote Markt BANG & OLUFSEN OPENT IN DECEMBER GLOEDNIEUWE WINKEL DIETER DUJARDIN EN PETER LANSSENS

23 augustus 2018

02u29 0 Kortrijk De Deense audioketen Bang & Olufsen opent in december een showroom op de Grote Markt. "Kortrijk is een kapitaalkrachtige stad, waar je een goeie vibe hebt, en de Grote Markt is er de beste locatie", zegt William Rosseel (42).

De showroom van Bang & Olufsen komt tussen koffiehuis Viva Sara Kaffée en speciaalzaak in sigaren La Casa del Tabaco. Uitbater wordt de familie Rosseel, die al Bang & Olufsen-toestellen verdeelt in Zedelgem en Oostende. "De Deense audioketen kiest voor een nieuwe shop in Kortrijk omdat de zaakvoerder van Bang & Olufsen De Rammelaere in Rumbeke drie jaar geleden met pensioen ging. Bang & Olufsen besliste bovendien om de samenwerking met Arnout Audio & Video op de Veemarkt in Kortrijk stop te zetten", vertelt William Rosseel. "Bang & Olufsen kijkt terug op een mooie samenwerking met de familie Arnout en hun team en dankt hen voor de jarenlange inzet. Maar de Deense keten wil niet meer tussen andere merken staan en gaat enkel nog voor vijf tot zes exclusieve shops in ons land, waar beleving en service centraal staan. Wij mogen de showroom op de Grote Markt in Kortrijk in goeie banen leiden omdat we veel ervaring en een uitstekende reputatie hebben. We zullen het volledige gamma van het luxemerk aanbieden. Het concept is nieuw in ons land, hip en jong en met een Scandinavische toets, maar de precieze invulling blijft nog een verrassing. We zoeken nog een shopmanager. Er zijn al kandidaten, maar de knoop is nog niet doorgehakt."





Strijdvaardig

Het einde van de samenwerking van Bang & Olufsen met Arnout Audio & Video betekent niét het einde van die handelszaak op de Veemarkt. "We stoppen niet en blijven naast audio en video alles van elektrotoestellen leveren", zegt zaakvoerder Henk Arnout strijdvaardig. "Bang & Olufsen was de voorbije jaren een topper op vlak van design, functionaliteit en levensduur, vandaar het bijhorende prijskaartje. Maar de tijden zijn veranderd en merken zoals Loewe, Bose, KEF, NAD en Bluesound zijn niet stil blijven staan. Ze zijn nu toppers op het vlak van design en technische prestaties en nemen op veel punten zelfs een aanzienlijke voorsprong, in een meer marktconform prijssegment", vindt Arnout.





"Ze doen hun werk goed bij Arnout, maar ik vind het niveau van Bang & Olufsen toch veel hoger", reageert Rosseel. "Veel merken downsizen. Bang & Olufsen niet. Vandaar de komst van onze shop. We openen in december, maar tekenen in oktober al present op de interieurbiënnale in Xpo."