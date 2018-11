Deel van het Ei in Kortrijk dicht door geschaarde vrachtwagen Hans Verbeke

29 november 2018

07u18

Bron: eigen berichtgeving 0 Kortrijk In Kortrijk is het Ei, het verkeersknooppunt aan Kortrijk Xpo en Kinepolis, al enkele uren gedeeltelijk afgesloten na een ongeval. Op het gladde wegdek ging rond vier uur een vrachtwagen aan het slippen. Het gevaarte kwam in schaar te staan en verspert de weg.

Er vielen geen gewonden maar het ongeval veroorzaakt wel ernstige hinder. Zo is het op dit moment onmogelijk om het Ei op te rijden voor het verkeer dat via de R8 uit de richting van Bissegem en Marke komt. De politie voorziet in een omleiding. Er staat al behoorlijk wat file in de aanloop naar het verkeersknooppunt. Hoe lang de hinder nog zal aanslepen, is niet bekend.