Deel onvergetelijke momenten over Popcenter 28 februari 2018

02u48 1

Popcenter, tot in Londen en Parijs een klinkende naam, sluit na 46 jaar, op zaterdag 28 april. De huidige platenzaak bevindt zich in de Kleine Sint-Jansstraat 9, vlakbij de Veemarkt in Kortrijk. Er komt een documentaire om het levensverhaal van legendarische uitbater Jacques Merlevede (64) en zijn vrouw Bernadette Beernaert (61) te vereeuwigen. Wie in de docu een woordje van dank, een onvergetelijk moment of een persoonlijke anekdote wil delen, is op zaterdag 3 maart tussen 10.30 en 15.30 uur welkom in Cinépalace in de Zwevegemsestraat 13. Wie komt, krijgt welgeteld 60 seconden. De beste clips komen in de docu. Alle anekdotes komen sowieso op de Collector's Edition dvd. De première van de documentaire van productiehuizen Wild Cherry Pictures en HD Studio is op 23 augustus in de Budascoop. Zo wist Jacques Merlevede altijd bands te strikken voor optredens in Kortrijk, vlak voor ze wereldwijd echt doorbraken. Daar waren voorbeelden genoeg van zoals de komst van de Canadese rockband Rush, de Amerikaanse hardrockband Kiss, de Britse rockgroep Roxy Music en Iron Maiden. Die Britse heavy metal band zette de hallen (Xpo) in rep en roer op 5 mei 1980, met 5.000 fans. Wie vragen heeft: info@hdstudio.be.





(LPS)