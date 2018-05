De tips van de feestburgemeesters 17 mei 2018

Enkele tips van de feestburgemeesters, voor wie door de bomen het bos niet meer ziet. Niet te missen op zaterdag 19 mei is een parade met start op de Grote Markt om 20 uur. De stoet trekt naar de verlaagde Leieboorden, waar Le PianO du Lac een muzikaal verhaal op het water brengt, gevolgd door Hydromania om 22 uur. Het openingsspektakel brengt muziek, dans, vuur, opspuitend water en magische belichting. Op zondag 20 mei is er op de Houtmarkt vanaf 10.30 uur het zinnenprikkelende oord Chaussee d'Amour. Op maandag 21 mei is er een regatta op de Leie aan de verlaagde Leieboorden. Ook nieuw zijn de vierdaagse Peloezefeesten in het Begijnhofpark, van horecazaken Vagant en Vesper. Eveneens nieuw is het oosterse Bazaar, een driedaagse oase van rust op het Casinoplein. Het is maar een kleine greep uit het aanbod van vooral straattheater, muziek en kinderanimatie: www.sinksen.be. (LPS)