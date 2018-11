De Skjève Recht'n sluit 24 november 2018

Jeugdhuis De Skjève Recht'n sluit. Dat zegt bestuurslid Jana Deloddere in de Krant van West-Vlaanderen. De huidige bestuursleden worden wat ouder, en vinden geen opvolgers om het van hen over te nemen. "We hebben veel mensen aangesproken met de vraag om in het bestuur te gaan. We leken eerst enkele mensen gevonden te hebben, maar die haakten dan af. Ze zouden hogere studies starten, en zagen het niet zitten om alles nog te combineren. Het is dan ook veel werk en veel verantwoordelijkheid." (JME)