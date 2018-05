De Pluim meteen uitverkocht NIEUW ONDERKOMEN VOOR BROUWERIJ, AUTOKEURING EN KOOKBOETIEK JOYCE MESDAG

02u58 0 Kortrijk De tien bedrijven die hun intrek nemen op industrieterrein De Pluim in Zwevegem, zijn bekend. Dupont's Kookboetiek verhuist van Kortrijk naar Zwevegem, net als de autokeuring uit Harelbeke. Brouwerij Omer Vander Ghinste realiseert er een stockagemagazijn.

Het nieuw bedrijventerrein is - op enkele percelen die in een laatste onderhandelingsfase zitten na- uitverkocht nog voor de infrastructuurwerken zijn afgerond. "Het is snel gegaan", zegt Cindy Deglorie van de Intercommunale Leiedal, die 4,5 miljoen euro investeert in het bedrijventerrein. "Ten eerste is het terrein heel strategisch gelegen, op amper 1,5 kilometer van de E17. Bovendien laten de voorschriften een brede waaier aan activiteiten toe. En tot slot: de Pluim is voorlopig het laatste beschikbare bedrijventerrein in onze regio voor ruimtevragen groter dan 5.000 vierkante meter. Vanaf nu is het opnieuw wachten op de ontwikkeling van een aantal nieuwe projecten, zoals de uitbreiding van Evolis hier en het project Blauwpoort in Waregem."





De 10 bedrijven die hun intrek nemen in De Pluim werden gisteren voorgesteld. Een opmerkelijke inwijkeling is Dupont's Kookboetiek. Dirk Dupont was jarenlang voorzitter van Unizo Kortrijk. Dat hij Kortrijk inruilt voor Zwevegem, is dus een verrassing.





"Drie jaar lang hebben we gezocht naar een locatie in Kortrijk. We hebben een winkelruimte, wat maakt dat we niet op alle bedrijventerreinen welkom zijn." Dat het voor vader en dochter misschien een grotere uitdaging wordt om klanten naar Zwevegem te halen, daar hebben ze ook al aan gedacht. "Daarom pakken we uit met een volledig nieuw kookconcept." In september willen de Duponts hun zaak openen.





De autokeuring verlaat Harelbeke om er op een terrein van 15.400 vierkante meter een nieuwe stek te vinden in de Pluim.





Autokeuring verhuist

"De huidige 5 autolanen worden er behouden", legt Ignace Van Overbeke uit, ceo bij het Keuringsbureau voor Motorvoertuigen. "Maar er komen drie lanen bij voor vrachtwagens. Met onze nieuwe vestiging, waar we efficiënter zullen kunnen werken, willen we de keuringen in Deerlijk en Moorsele ontlasten, en de wachttijd voor alle bezoekers naar beneden halen." In oktober wordt gestart met de bouw, in oktober 2019 zouden de eerste wagens er gekeurd moeten worden. Brouwerij Omer Vander Ghinste heeft al een tijdje te kampen met plaatsgebrek, in het centrum van Bellegem.





"Wij realiseren hier een stockageplaats", zegt Stefaan Vandenbroucke. "Alle brouwactiviteiten worden in Bellegem gehouden, maar van zodra het bier gebrouwen is, wordt het naar hier gebracht in afwachting van transport naar de klant." De andere bedrijven die op De Pluim neerstrijken zijn depannagebedrijf Demunster, transportbedrijf Nebim, tuinbouwmachinebedrijf Masschelein, energiebedrijf MR Group, kraanbedrijf/uitzonderlijk vervoerbedrijf Desutter Group en autobusbedrijf Demuynck & Vansteelandt.