De PlanKtrekkers brengen komedie rond erfenissen Peter Lanssens

26 februari 2019

Toneelvereniging De PlanKtrekkers brengt op zaterdag 9 maart de première van ‘Een erfenis met een staartje’. Wanneer Frans als enige erfgenaam van zijn ongehuwde en kinderloze nonkel Bob erft, denkt Frans dat alles snel geregeld zal zijn bij de notaris. Tot blijkt dat de excentrieke nonkel Bob een voorwaarde stelt aan de erfenis, waardoor Frans voor een moeilijke beslissing komt te staan. De rollen van de komedie worden vertolkt door Xavier Werniers, Jonathan Clarysse, David Carrein, Inge Claeys, Mieke Vandenbroucke en Kathy Olieux. De regie is in handen van Veerle Vanneste. Het is het eerste stuk dat ze regisseert. Er zijn opvoeringen in het OC op Aalbekeplaats op zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 maart om 20 uur en op zondag 10 maart om 15 uur. De inkom is 9 euro. Info en tickets: www.deplanktrekkers.be.