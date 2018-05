De Lijn staakt tijdens Sinksenfeesten DIRECTIE HOOPT DAT HINDER ZAL MEEVALLEN PETER LANSSENS

16 mei 2018

02u32 0 Kortrijk De Lijn staakt vijf dagen in Kortrijk, van vandaag tot en met zondag. De timing is erg ongelukkig, want nu vrijdag starten de Sinksenfeesten. "Het is wel koffiedik kijken wie zal werken en wie niet. We hopen op het beste", zegt woordvoerster Inge De Bruyne.

De staking start vandaag, maar de vakbond ACOD verwacht vooral donderdag en vrijdag veel hinder bij De Lijn in Kortrijk. "Dan legt tot 60 procent van de buschauffeurs het werk neer", vermoedt Guido Steelandt van het ACOD. "Op zaterdag en zondag zal wellicht een kwart van de chauffeurs niet uitrijden." Maar dat betekent helaas dat de Sinksenfeesten sowieso getroffen worden. Hoe zwaar de impact zal zijn, valt af te wachten. "De ritten op zondag zijn gratis, speciaal voor de Sinksenfeesten", stelt Inge De Bruyne. "We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er op de belangrijkste lijnen toch bussen rijden. We testen namelijk een systeem met de bediening van prioritaire lijnen bij een staking. Maar sowieso zal de bediening niet normaal zijn. We betreuren de hinder", aldus De Bruyne.





Twaalf bedienden

Volgens de vakbonden heeft een in Vlaanderen geplande reorganisatie bij De Lijn ook voor de werking in Kortrijk grote gevolgen. "Het is in Kortrijk de bedoeling om slechts twee van de twaalf bedienden ter plaatse te houden", legt Guido Steelandt uit.





"De tien andere bedienden moeten naar de centrale diensten in Gent of Mechelen verhuizen of krijgen eventueel de kans om in Brugge aan de slag te gaan. Dat is voor ons onaanvaardbaar. De persoonlijke en ondersteunende contacten vallen zo weg voor de buschauffeurs. Chauffeurs kunnen nu in de stelplaats in de Weggevoerdenlaan bij planners terecht om bijvoorbeeld een oplossing te zoeken als een van hen naar huis moet omdat zijn of haar kind ziek is. Indien de bedienden verhuizen, zou alles via mail moeten gebeuren, waardoor we van een menselijke band naar een digitale en vaak onbetrouwbare band gaan. De bedienden zelf zien een verhuis ook niet zitten. Als het echt zover komt, zullen er velen ander werk zoeken. We zijn bereid om mee te werken aan verbeteringen om De Lijn sterker te maken, maar dat doe je niet door enkel maar besparingen op te leggen", aldus Guido Steelandt.





Nachtbussen

De directie van De Lijn betreurt de actie en onderhandelt over een akkoord om de medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Tot slot: vanaf maandag 21 mei rijden de bussen weer normaal. Een rit is ook dan nog gratis. Ook de extra bussen voor de feesten in de nachten van zaterdag op zondag en zondag op maandag, telkens van 23.30 tot 2.30 uur naar deelgemeenten, lijken niet in het gedrang te komen.