De Hangaar decor voor Repair Café Peter Lanssens

13 maart 2019

15u13 0 Kortrijk De Hangaar, in de gebouwen van de centrale diensten van het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen in de Warande 9 in Heule, vormt op zaterdag 16 maart het decor voor een Repair Café.

Je brengt spullen mee die je graag hersteld zou zien. Kleine elektro, textiel, ICT en fietsen staan centraal. Vrijwilligers, elk met hun eigen expertise, helpen van 9.30 tot 13 uur. Een Repair Café verkleint de afvalberg, zorgt voor een betere en grotere kennis over repareren en versterkt de sociale samenhang. En voor wie De Hangaar nog niet kent: er is daar elke zaterdag een magazijnverkoop van spullen met ‘foutjes’, die niet verkocht raken in de kringloopwinkels. Wat net niet goed genoeg is, verdient namelijk niet om in de container te verdwijnen. Je kan er al stoelen vanaf 1 euro en kastjes vanaf 1,50 euro op de kop tikken, ideaal voor klussers en creatievelingen. Info: www.kortrijk.be/repaircafé of www.de-hangaar.be.