De Geverfde Vogel stunt: 90 uur open Marathon én festival steunen voorkomen van zelfdoding Peter Lanssens

12 december 2018

16u42 7 Kortrijk Vier dagen bijna non-stop 90 uur open zijn. Dat probeert café De Geverfde Vogel, met een minifestival in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat als apotheose. Zelfs top-dj Aeroplane komt. De opbrengst gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. “We willen het taboe helpen doorbreken”, zegt cafébaas Robbert Vandaele.

De keuze van het goeie doel, in het kader van de benefietactie Music for Life op Studio Brussel, is geen toeval. “Het voorstel komt van mijn schoonmoeder”, zegt Robbert Vandaele (32). “Haar broer pleegde jaren geleden zelfmoord. De keuze voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding ligt dus voor de hand. Om het taboe te helpen doorbreken. Want het thema zelfmoord ligt nog altijd moeilijk. Laat ons het met zijn allen bespreekbaar maken.”

Adrenaline

Vogel for Life is geen klein bier, want Kortrijks bekendste jongerencafé houdt een marathon van donderdag 20 december om 10 uur tot en met zondag 23 december, om middernacht. Reken daar wat opkuiswerk bij, en je komt aan 90 uur. Het café én de winterchalet zijn open. “Je treft me buiten, voor De Geverfde Vogel, in onze chalet aan, waar ik de winst van alles wat ik verkoop wegschenk”, vertelt Robbert Vandaele. “Ik ben het gewoon om een nachtje door te doen, maar vanaf de derde dag zal het toch heel zwaar zijn”, lacht hij. “We sluiten telkens om 7 uur ’s morgens om tegen 10 uur weer open te gaan. Dat wordt tijdens die pauzes poetsen en één tot twee uurtjes slapen. Alcohol drinken beperken we tot een minimum, om te kunnen blijven doorgaan. En zondag wordt werken op adrenaline, want dan trekken we samen met Studio Brussel en de stad Kortrijk àlle registers open met een minifestival in de Reynaertstraat. De winst van het festival wordt integraal weggeschonken. En iedereen die aan Vogel for Life meewerkt – van de klank- en lichtfirma tot technici, stewards, personeel, brouwerij en artiesten – doet dat (zo goed als) gratis. We zetten zondag een podium en zorgen ook voor enkele extra mobiele bars in de Reynaertstraat. We hopen op zondag alleen al zeker duizend mensen te ontvangen in de uitgaansbuurt.”

Dj Aeroplane

Hoogtepunt tijdens het minifestival op zondag wordt een optreden van de Belgisch-Italiaanse dj Aeroplane, in het dagelijks leven bekend als Vito De Luca. “De komst van een dj van zijn kaliber, is ongezien voor Kortrijk”, zegt Robbert Vandaele. Vrijdag en zaterdag komen tal van Studio Brussel dj’s langs zoals Mr. T en Shizzle Le Sauvage en Black Mamba, momenteel één van de beste vrouwelijke dj’s van ons land. Dj’s en presentatoren van Studio Brussel zullen ook tijd vrijmaken om kennis te maken met de klanten van De Geverfde Vogel. Het volledige programma is na te lezen op de Facebookpagina Vogel for Life.