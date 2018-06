De Geverfde Vogel én eigen restaurant CAFÉ-UITBATERS OPENEN PAND 44 IN WIJNGAARDSTRAAT PETER LANSSENS

Kortrijk De bazen van café De Geverfde Vogel slaan de vleugels uit. Ze open restaurant Pand 44, waar je gerechten kan 'sharen', in de Wijngaardstraat. "Het hoeft ook niet altijd de nieuwe verlaagde Leieboorden te zijn."

Eerst en vooral: De Geverfde Vogel in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat blijft bestaan. Zaakvoerder Robbert Vandaele (31) en zijn vrouw Marie Seynaeve (28) broedden evenwel al lang op een tweede zaak. Ze maken die droom nu waar. In de Wijngaardstraat openen ze op dinsdag 3 juli Pand 44, een verwijzing naar het huisnummer. "De Wijngaardstraat is een beetje een vergeten handelsstraat, maar het is daarom niet minder aangenaam", vindt Robbert Vandaele.





Rue des Bouchers

"Je hebt hier hippe ondernemers met bijvoorbeeld designwinkels en speciaalzaken. En het hoeft niet altijd aan de nieuwe verlaagde Leieboorden te zijn. Ik heb de indruk dat het daar een Kortrijkse versie van de Rue des Bouchers in Brussel aan het worden is. De verbouwing van het pand in de Wijngaardstraat, eigendom van brouwerij Omer Vander Ghinste, duurde een jaar. We vernieuwden alles, van de fundering tot het dak. Het resultaat is een warm, aangenaam en ongedwongen restaurant."





Pand 44 werkt met kok Andres Nachtergaele (27), die veel ervaring opdeed in het bekende restaurant Het Vliegend Tapijt in Marke. Flor De Baene (25) is de zaalverantwoordelijke. "We bieden een mooie selectie van gerechten waarbij 'sharing' centraal staat", leggen de ondernemers uit.





Verse producten

"We serveren wekelijks nieuwe gerechten, met seizoensgebonden ingrediënten en verse producten van lokale leveranciers. Je kan om het even welk gerechtje krijgen, maar we raden de menu's aan om een volledige beleving te hebben."





Voorbeelden van gerechten zijn haring met gepekelde groenten, bouchotmossel in witte wijn, ravioli met duxelle de champignon en lamsschouder. "We willen met Pand 44 niet onder de noemer tapas vallen", benadrukt Andres Nachtergaele. "Want Pand 44 brengt veel meer dan de klassieke salami of gefrituurde kaasballetjes. De zaak is er voor de echte Bourgondiërs onder ons, die graag goed eten. En ook belangrijk: we zijn in de week open tot 22 uur en op zaterdag tot 22.30 uur. Dat is langer dan de standaard restaurants in Kortrijk. We doen het zo omdat veel mensen graag laat eten. Al zijn we geen nachtrestaurant."





Cocktails

Iets smullen is trouwens geen verplichting in Pand 44. Er zijn ook een bar met toog, met een aangepaste kaart met 'bar food', hippe cocktails, tien leuke wijnen en lokale biertjes van het vat. Pand 44 heeft ook een leuk terras. Je kan vanaf nu reserveren.





Meer info op www.pand44.be.