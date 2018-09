De Clerck wil strijd tegen drugs opvoeren 654 DELICTEN VORIG JAAR, VERDUBBELING SINDS 2013 PETER LANSSENS

02u40 0 Kortrijk Het aantal door de politie vastgestelde drugsdelicten is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld in Kortrijk: van 354 in 2013 naar 654 in 2017. Stefaan De Clerck van CD&V 4.0 pleit voor een harde strijd tegen het probleem.

De cijfers voor 2017 springen in het oog: 556 vaststellingen voor drugsbezit, 64 voor handel, 15 voor gebruik, 5 voor in- en uitvoer, 4 voor fabricatie en 6 voor 'andere'. Opgeteld zijn dat 654 drugsdelicten. "Er worden bij de politie amper agenten ingezet in de strijd tegen drugs", zegt gewezen burgemeester en huidig lijstduwer Stefaan De Clerck van CD&V 4.0. "En ik zie vanuit de stad geen preventieve acties meer bij jongeren en in scholen. In een stad vlakbij de Franse grens en met veel studenten is dubbele waakzaamheid geboden. Niet enkel in Antwerpen zijn drugs en drugsgeld een realiteit, een gevaar en een groeiende dreiging. Ik maak me zorgen als een partij zoals Team Burgemeester stelt dat er geen war-on-drugs mag komen. We pleiten voor actie, waarbij én gebruikers én dealers streng aangepakt worden."





Fake news

Volgens Team Burgemeester verspreidt CD&V 4.0 'fake news'. "Er zijn duidelijke afspraken met politie en parket", zegt huidig burgemeester en lijsttrekker Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Het aantal leden van de drugssectie binnen de lokale recherche is vermeerderd van vijf naar zeven. Het gespecialiseerd interventieteam, dat ook ingezet wordt voor drugsoverlast, ging van vier leden in 2013 naar twaalf leden nu. Het aantal drugshonden ging van één naar vijf. Er zijn bij elke late shift en nachtshift twee drugshonden actief. De politiezone Vlas was in onze provincie pilootzone om met het systeem van onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) te werken, met goedkeuring van het parket. Wat betekent dat gebruikers hun drugs afgeven en meteen een boete betalen. Vroeger bleven deze mensen buiten schot omdat Justitie ze ongemoeid liet. Want Justitie pakt vooral drugshandelaars aan. Verder houdt het gespecialiseerd interventieteam met drugshonden preventieve controleacties in middelbare scholen. En bij elke fuif in de hal Depart of jeugdcentrum Tranzit is er een screening van de organisator. Twee organisatoren met een verleden werden zo al geweerd."





Geen criminelen

Het is volgens Van Quickenborne logisch dat de cijfers boekdelen spreken. "De politie zoekt en vindt veel meer dan vroeger", zegt de burgemeester. Maar hij ziet het niet als een war-on-drugs. "Druggebruikers zijn geen criminelen. Ze horen niet in de cel thuis. We investeren als stad in opvang, met initiatieven zoals het Medisch-Sociaal Opvangcentrum. Precies daarom voeren we geen war-on-drugs in Kortrijk."