De Clerck duwt lijst CD&V 4.0 30 augustus 2018

CD&V 4.0 stelde gisterenavond de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Lijsttrekker is fractieleider en gemeenteraadslid Hannelore Vanhoenacker uit Marke. Ook gewezen burgemeester Stefaan De Clerck, in 2012 over alle partijen heen stemmenkampioen met 7.323 stemmen, doet mee, als lijstduwer. "We presenteren een evenwichtige en diverse lijst, met engagement als bindmiddel", klinkt het. "Alle kandidaten samen zijn in 200 verenigingen actief. Er zijn 20 nieuwe kandidaten. Alle buurten en deelgemeenten zijn vertegenwoordigd." De top tien omvat na Vanhoenacker federaal parlementair en raadslid Roel Deseyn, raadslid Christine Depuydt, Benjamin Vandorpe, raadslid en gedeputeerde Jean de Bethune, raadsleden Pieter Soens en Astrid Destoop, algemeen directeur van De Hoge Kouter Mia Cattebeke en raadsleden Filip Santy en Alain Cnudde. Van plaats 11 tot en met 38: Dieter Devos, Daisy Vervenne, Sien Vandevelde, Johannes Coulembier, Liselotte Vandevelde, Lieve Moerman, Katrien Sobry, Jelle Dejonckheere, Véronique Warlop, Dimitri Vromant, Maka De Lameillieure, Carine Vanhoucke, Dieudonné Habarugira, Mieke Blancke, Tasleem Mohammad, Nadine Vervaeke, Martine Vandenbussche, Frans Christiaens, raadsleden Patrick Jolie en Cis Rodenbach, Steven Cottegnie, Leen Decruynaere, Ruben Samain, OCMW-raadslid Yann Mertens, ex-algemeen directeur van ziekenhuis AZ Groeninge Jan Deleu, Nele Staessens, Dave Vanhoutte en Siska Buysschaert. Duwen mee voor De Clerck op 39 en 40: OCMW-raadslid Nic Cattebeke en raadslid Carol Leleu. (LPS)