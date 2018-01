De Buurderij neemt nieuwe start in V-Tex 29 januari 2018

Kortrijk De Buurderij heeft afgelopen weekend een nieuwe start genomen in het poortgebouw V-Tex in Kortrijk. Consumenten uit de ruime regio kunnen online bestellen bij lokale landbouwers en handelaars en die producten op zaterdagmorgen afhalen.

De Buurderij is niet helemaal nieuw: al eind 2015 streek het concept neer in Kortrijk. De wekelijkse afhaling gebeurde in Vives. "Maar de vorige coördinator besloot een stap achteruit te zetten", legt Riet Suwier uit. "Ik was van bij het begin betrokken bij De Buurderij. Nu ikzelf met pensioen ben als kinesiste, kan ik me vrij maken om het initiatief nieuw leven in te blazen. In plaats van een afhaalmoment te organiseren op donderdagavond, hebben we nu gekozen voor zaterdagmorgen. Hier in Vtex kunnen de boeren en handelaars in de zomer hun standje buiten opzetten, een belangrijke reden voor onze verhuis naar hier." Riet ziet enkel maar voordelen in De Buurderij. "Producenten krijgen een eerlijke prijs en landbouwers hebben geen overschotten achteraf, want ze hoeven enkel mee te brengen wat vooraf besteld is. We vermijden enkele tussenschakels, waardoor onze ecologische voetafdruk kleiner wordt. En de producten zijn supervers", zegt Riet. "Wij doen een aantal gelijkaardige markten, onder meer in Izegem, Ronse en Roubaix, maar deze is wel de dichtste", zeggen Frederik en Simon D'Haene van champignonkwekerij D'Haene-Vanlede uit Wevelgem. "De herstart is meteen een goeie: we hebben naast veel trouwe klanten van de voorbije twee jaar ook heel wat nieuwe gezichten gezien." Meer info op boerenenburen.be. (JME)