De Branding opent verwencafé ZAAK WORDT UITGEBAAT DOOR MENSEN MET BEPERKING JOYCE MESDAG

23 november 2018

02u23 0 Kortrijk Vandaag opent in Ring Shopping Kortrijk 'Het Idee', een verwencafé/winkel waar mensen met een beperking achter de toonbank staan. Het Idee is een initiatief van De Branding in Kuurne, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt.

Opmerkelijk bij 'Het Idee' is dat de uitbating van de zaak bijna volledig in handen is van mensen met een beperking. "We streven ernaar dat onze gebruikers 80 procent van de werklast dragen", vertelt Dominique De Vos, trekker van Het Idee en medewerker verkoop bij De Branding. "Er zullen altijd begeleiders zijn die een oogje in het zeil houden, maar het is wél de bedoeling dat onze gebruikers de boel alleen draaiende houden. We hebben een aantal manieren van werken uitgewerkt die dat mogelijk moeten maken. Zo krijgen de klanten een menu met pictogrammen waar ze hun bestelling kunnen op aankruisen. Die menukaart wordt dan gebruikt om alles klaar te zetten, en om af te rekenen. Er zijn maatbekertjes zodat het personeel kan afmeten hoeveel wijn ze best inschenken."





Groeien

In 'Het Idee' staan de mensen met een beperking centraal, met hun talenten en mogelijkheden. "Heel veel van onze gebruikers draaien nu al mee in de ateliers, waar we artisanale producten maken. Tijdens hun job daar zijn ze gewoonlijk afgeschermd van de buitenwereld, terwijl een job als dit, waarbij ze tussen de mensen zijn, hen echt helpt te groeien." Helemaal uniek is het concept waarbij mensen met een beperking meedraaien in de horeca niet meer. "Maar het is wel vrij uniek dat het een zaak betreft in een shoppingcentrum", zegt Dominique. "We verkopen hier ook al de artisanale producten die we maken in onze ateliers. Dat deden we al in De Branding zelf, maar we merken dat er toch nog een drempel is om tot bij ons te komen. Hier hopen we die drempel weg te nemen."





Aan kandidaten om enkele shifts per week te draaien, was er alvast geen gebrek. Er werden 23 gebruikers geselecteerd. Bart Verbeke uit Zwevegem ziet het alvast he-le-maal zitten. "Op andere dagen werk ik in het atelier, dan maak ik confituur en appelsap. Hier kunnen de mensen proeven van wat ik gemaakt heb." Laurens Verhelle uit Kortrijk kan het heel goed uitleggen, dus hij mag de klanten verwelkomen en hun bestellingen opnemen. "Ik werk anders in het decoratieatelier. Dit wordt dus iets helemaal anders, ik kijk er naar uit."





Geen druk

Het werktempo bij Het Idee ligt uiteraard iets lager dan bij in een gewone horecazaak. "Onze mensen doen wat ze kunnen. We jagen hen niet op", zegt Dominique. "Maar klanten krijgen creativiteit, spontaniteit en een gulle glimlach in ruil voor dat klein beetje langer wachten."