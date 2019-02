De Branding bouwt groepswoning voor cliënten met beperking Joyce Mesdag

15 februari 2019

16u03 0

De Branding, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, bouwt in de Vlaanderenstraat in Heule een nieuwbouw waar 19 mensen eind dit jaar hun intrek zullen nemen. Het gaat om groepswoning voor mensen met een verstandelijke beperking die ’moeilijk begrijpbaar gedrag’ stellen. “Sommige van onze cliënten hebben het moeilijk om zich op een vreedzame manier te uiten als ze in de knoop liggen met zichzelf of met anderen”, zegt adjunct-directeur Bert Tanghe. “Die worden het best opgevangen in een woning die tegen een stootje kan. Op dit moment vangen we al 15 cliënten met een dergelijke zorgvraag op in 4 verschillende woningen. Die woningen hebben we de voorbije jaren zo goed als mogelijk aangepast aan hun noden. Maar het moet ook een huiselijke groepswoning worden, waar onze cliënten zich thuis gaan voelen. Die 15 bewoners verhuizen eind dit jaar naar de nieuwe groepswoning, om er in 3 kleine leefgroepen te wonen en leven. Er zijn nog een 5-tal extra plaatsen. “Maar die zullen heel snel ingevuld zijn. Wij zijn een van de weinige organisaties die mensen met die zorgvraag opvangen.