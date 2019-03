De Blauwe Hoeve heropent met zomerbar: “Het familiale staat centraal” Peter Lanssens

21 maart 2019

18u41 0 Kortrijk Voelt u de lente kriebelen en verlangt u naar de zomer? Wel, De Blauwe Hoeve heropent na lange tijd de deuren. Nu het inrichten als nieuw restaurant er niet voor meteen is, grijpen Philip Polfliet en Samuel Carpentier als huurders de kans om er vanaf eind mei een zomerbar te openen en daar mee door te gaan zo lang het weer het toelaat. “Het familiale staat centraal”, zeggen ze. Na de zomer zullen ze enkele weken sluiten, om zich daarna klaar te stomen voor winterbar Wünderbar 2.0.

Even terug in de tijd. Vier investeerders kochten De Blauwe Hoeve, een historische hoeve palend aan park De Blauwe Poort in Kortrijk, enkele jaren geleden. Die zijn ondertussen nog met twee: Philip Vlieghe van houtzagerij Omniplex in Harelbeke en Stephan Debrabandere van Duma Forklifts in Marke. Omdat een nieuw restaurant in De Blauwe Hoeve ten vroegste in 2020 kan - de eigenaars verfijnen hun ambitieuze plannen verder- grijpen Philip Pofliet en Samuel Carpentier van Content Events met beide handen een kans om het beschermde pand te huren. Ze krijgen alle vertrouwen van de eigenaars na twee eerdere succesvolle initiatieven in De Blauwe Hoeve: het sfeervolle WK-dorp Panna in de zomer van 2018 en recent nog de populaire winterbar Wünderbar.

Geen pop-up

Het vervolg wordt voor alle duidelijkheid géén nieuw pop-upinitiatief, want Philip Polfliet en Samuel Carpentier hebben nu een vast huurcontract van een jaar, dat trouwens verlengbaar is. De Blauwe Hoeve wordt eerst een zomerbar, vanaf de derde week van mei. “We gaan voor een buitenbar met terras, terwijl je achteraan palend aan het park midden de natuur zal toeven”, zegt Philip. “We hebben nu al bloemetjes geplant om het er nog aangenamer te maken. En als het buiten slecht weer is, kan je naar binnen in de hoeve, waar de rendieren van winterbar Wünderbar plaats ruimen voor surfplanken en allerhande, we richten het mooi in. Verder voorzien: een waaier van kleurrijke verlichting in de bomen en loungemuziek. We hadden afgelopen winter geen klachten voor geluidsoverlast en houden dat zo. We gaan enkele lokale drankjes serveren en gaan met externe partners werken voor hapjes. Zo zijn er restaurants genoeg met foodtrucks. Het familiale staat centraal. Iedereen zal zich hier amuseren, van jong tot oud. Zo zal er hier bijvoorbeeld ook een zandbak zijn. Het is de bedoeling om wekelijks telkens van woensdag tot zondag open te zijn, van 15 uur tot middernacht. We kunnen maximum 500 bezoekers tegelijk aan. Wat perfect kan, met zowel een in- en uitgang in de Doorniksesteenweg en een in- en uitgang via de Emmanuel Viérinwandeling, waar we een brugje over een waterplas mooi gaan aankleden.”

Parking

Er is meer. Zo opent de parking van de hoeve zelf weer deels, goed voor zo’n 40 plaatsen: “Zodat er geen parkeerhinder in de buurt is. Er komt ook een fietsenstalling. Wie de zomerbar als decor wil voor feestjes zoals een verjaardag, communie of babyborrel, kan dat. Alles is bespreekbaar. In de aanloop van de zomerbar zijn er al enkele leuke initiatieven zoals een familiaal feest op zondag 31 maart overdag om de zomertijd te vieren en een Kwaremont Koerse Kaffée met breedbeeldschermen op zondagen 7, 14 en 28 april, om de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik hier met de nodige ambiance te volgen. Het wordt top. De Blauwe Hoeve heeft een lange geschiedenis, zo goed als alle Kortrijkzanen kennen het, het is aan de rand van het centrum te voet, met de fiets en de auto bereikbaar en aanpalend heb je een park”, aldus Polfliet. Info voor een feestje: info@content-events.be.