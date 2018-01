De 3 Moren heropent als sfeercafé 26 januari 2018

02u42 0 Kortrijk Horecazaak De 3 Moren op de Graanmarkt neemt op donderdag 1 februari een nieuwe start.

Het café was vroeger ook gekend als Copper Kettle Inn. De naam De 3 Moren verwijst naar een oude volkswijk. De nieuwe uitbater is Mario Heldt (49). De restauranthouder en kok van opleiding beleefde zijn jeugdjaren in Kortrijk, maar woonde nu nabij Keulen in Duitsland. "Ik heb altijd al café willen houden, ik ken De 3 Moren en twijfelde geen moment toen de zaak over te nemen was", zegt Mario Heldt, die het pand huurt van eigenaar en brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem.





"De ligging is prima, vlakbij de Grote Markt en met rechtover onze deur residentie Da Gianni, vroeger gekend als Italiaans restaurant Da Gianni. Ik wil van De 3 Moren een sfeercafé maken, met bijvoorbeeld iedere maand een live jazzoptreden. Het interieur is opgefrist. Iedereen is welkom, op maandag vanaf 8 uur en van dinsdag tot en met zondag vanaf 10 uur. Een Bockor-pils kost hier 2 euro. Ik bied ook andere dranken aan zoals whisky en champagnes. Nieuw is de verse thee", aldus Heldt. (LPS)