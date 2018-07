David Wemel trekt Groen-lijst 09 juli 2018

Groen Kortrijk heeft de kandidaten voorgesteld waarmee de partij naar de kiezer trekt. 22 van de 39 kandidaten zijn nieuw. Vives-onderwijskundige David Wemel (38) uit Heule zal de lijst trekken, advocate Alexandra Gjurova (24) krijgt de tweede plaats. Directeur Matti Vandemaele (36) van Peace Village krijgt de derde plaats. Verder volgen nog Cathy Matthieu (61), Philippe Avijn (65), Marleen Dierickx (49), Jaouad Karim (36) en Elisabeth De Smidt (56). Vlaams parlementslid Bart Caron (62) zal de lijst duwen. Groen heeft nog twee plaatsen over voor wie zich geroepen voelt. De partij wil werk maken van betere luchtkwaliteit, mobiliteit en verkeersveiligheid, het wil de armoede in de stad aanpakken en de toenemende diversiteit in goeie banen leiden. (JME)