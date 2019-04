Dansen in lege kuip Magdalenabad? Omwonenden vrezen geluidshinder. Stad spreekt zich maandag uit Peter Lanssens

09 april 2019

16u49 0 Kortrijk Gérald Pirlet en Matthijs Coeman brengen onder de noemer Criss Cross een nachtclubbeleving in de kuip van het Magdalenazwembad, op zaterdag 20 en zondag 21 april. Enkele omwonenden vrezen geluidshinder. Het stadsbestuur spreekt zich op maandag 15 april over de vergunning uit.

Enkele omwonenden vrezen verder extra verkeersdrukte en parkeerhinder, door het evenement van Criss Cross. Ook Vlaams Belang vraagt zich af of de locatie voldoet aan alle geluids- en mobiliteitsvereisten. “Ik werd over het evenement aangesproken. We nemen nu wel geen standpunt in, we willen eerst over alle informatie beschikken”, zegt kopman Wouter Vermeersch. De organisatoren van Criss Cross kunnen mooie adelbrieven voorleggen. Zo zat Criss Cross in 2017 en 2018 goed zes maanden in de raadskelder onder het historisch stadhuis op de Grote Markt. Sommige mensen vreesden toen overlast in het hart van de stad, maar dat viel heel goed mee.

De aanvraag is normaal en niet uitzonderlijk. Schepen Kelly Detavernier

Woensdag overleg

Criss Cross brengt in het gewezen Magdalenabad in de Sint-Martens-Latemlaan, dat las u eerder al in deze krant, urban hiphop muziek op zaterdag 20 april en elektronische muziek op zondag 21 april, telkens vanaf 22 uur. Met als headliners dj Abstract uit Amsterdam op zaterdag en dj Nick Bril, kok en mede-eigenaar van restaurant The Jane van Sergio Herman, op zondag. Er is een aanvraag om telkens tot 6 uur ’s te dansen. “Met een geluidsnorm van 95 decibel tot 2 uur en daarna 90 decibel”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). “De aanvraag is normaal en niet uitzonderlijk. We bekijken het in alle details en beslissen maandag in het schepencollege over de vergunning. Ik zie eigenlijk geen problemen, onder meer omdat het indoor is. Ik zit op woensdag 10 april samen met de mensen van Criss Cross, om de veiligheid en andere zaken vooraf grondig te bespreken.”

Beide nachten uitverkocht

De organisatoren benadrukken er alles aan te doen om binnen de lijntjes te kleuren en herhalen dat het maar over twee nachten gaat, met telkens maximum 400 bezoekers. Er zal voldoende security zijn. Bezoekers worden gestimuleerd om met de fiets te komen. Wie toch met de wagen komt, wordt naar de Howest-parking in gewezen houthandel Lagae in de Karel de Goedelaan verwezen. De beide nachten zijn ondertussen uitverkocht.