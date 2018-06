Daniel en Rolande 65 jaar gehuwd 08 juni 2018

Daniel Deconinck (92) en Rolande Geeraert (86) zijn ontvangen in het stadhuis van Kortrijk voor hun briljanten huwelijksjubileum.





Daniel was boekhouder, terwijl Rolande thuis werkte en er kleren naaide voor haar (klein)kinderen. Ze zat ook in het bestuur van de toenmalige vereniging CMBV, nu Markant. Het koppel kreeg drie kinderen: Veerle, Inge en Els. Ze zijn ook de fiere opa en oma van zeven klein- en dertien achterkleinkinderen. De jubilarissen wonen in WZC De Korenbloem, in de Sint-Janswijk in Kortrijk.





(LPS)