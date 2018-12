Dan toch geen wietwinkel in Kortrijk VAN QUICKENBORNE HOUDT OPENING 'DE FARMERIE' TEGEN Joyce Mesdag

01 december 2018

17u46 0 Kortrijk Legaal cannabis kopen? Het heeft geen haar gescheeld of het kon al in Kortrijk. Een koppel uit de Guldensporenstad wilde er 'De Farmerie' openen, maar burgemeester Van Quickenborne heeft dat tegen gehouden, met een GAS-boete van 350 euro per dag dat er wél cannabis zou verkocht worden. Het koppel hoopt via gerechtelijke weg gelijk te krijgen.

Voor wie niet meteen thuis is in de wondere wereld van wiet: cannabis heeft twee hoofdbestanddelen, THC en CBD. THC is de zogenoemde psychoactieve stof in cannabis, de stof waar je 'high' van wordt. CBD is de niet-psychoactieve stof die onder meer een gunstig effect heeft op spierpijnen en de beschadiging van zenuwen, en die ook pijnstillend werkt.

Gent

"Cannabis met een THC-waarde van minder dan 0,2 procent, is legaal", leggen de zaakvoerders van 'De Farmerie' uit. "In steden overal in Europa worden winkels uit de grond gestampt waar die legale CBD-cannabis verkocht wordt. In Gent ging er enkele maanden geleden bijvoorbeeld één open. Van zodra de winkel er openging, is de politie echter cannabis in beslag gaan nemen. Na onderzoek bleek dat de THC-waarde inderdaad laag genoeg was om legaal te zijn. Die zaakvoerders hebben hun in beslag genomen waar meteen teruggekregen en nu is de winkel open."

Migraine draaglijker maken

"CBD kan door een heel ruim publiek gebruikt worden", zegt de man. "Het helpt bijvoorbeeld om migraine draaglijker te maken, helpt tegen spierspasmen,...het is in elk geval geen product dat gebruikers kopen om 'high' van te worden."

Het koppel wilde graag een CBD-winkel openen in hun thuisstad en vond een geschikt pand in de Rijselstraat. "We hadden in aanloop naar onze opening al enkele informele gesprekken met de stad, en er was geen vuiltje aan de lucht. Op de valreep heeft de burgemeester echter zijn staart in getrokken. We kregen een verbod om open te gaan, en zouden een GAS-boete van 350 euro krijgen per dag dat we toch CBD verkopen. Hij wil wachten op een antwoord van de ministers. Omdat niemand weet hoelang dat kan duren, hebben we dan maar het pand terug opgezegd. De 10.000 euro die we geïnvesteerd hadden om de winkel een frisse en toegankelijke look te geven, zijn we kwijt."

Het koppel probeert via juridische weg toch gelijk te krijgen. "Het is perfect wettelijk, dus er is geen reden waarom Kortrijk dat zou moeten tegenhouden. Het is bovendien hypocriet van de burgemeester. Iedereen weet dat hij niet weigerachtig staat tegenover softdrugs." "Het is iets genuanceerder dan wat meneer en mevrouw vertellen", reageert burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "De wetgeving is hieromtrent zéér onduidelijk, en daarom hebben we uitleg gevraagd aan de bevoegde ministers De Block en Jambon. We hebben de winkel onmiddellijk gesloten en verzegeld, omdat we geen risico wilden nemen. Mijn persoonlijke mening omtrent het thema doet er niet toe: de wet is de wet."