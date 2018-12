Dan toch geen 90 per uur op E17 Binnenkort wél overal maximaal 90 per uur op R8 Peter Lanssens

05 december 2018

16u59 0 Kortrijk Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat over de hele ring rond Kortrijk (R8) een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur invoeren. “We juichen deze beslissing toe. Maar betreuren tegelijk dat dezelfde maatregel niet op de E17 van kracht wordt”, klinkt het bij Groen en sp.a.

Je mag nu deels nog 120 kilometer per uur rijden op de R8. Dat is binnenkort verleden tijd. Er komt een maximumsnelheid van 90 per uur op de hele R8. Voor vrachtwagens komt er mogelijk een snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur. “De R8 is bochtig en heeft nog veel conflictpunten”, staat in een brief van minister Ben Weyts aan Kortrijks gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA). “Met de verkeersveiligheid in gedachte is een snelheidsbeperking aangeraden”, aldus Weyts die een ministerieel besluit laat opmaken. De minister reageert zo positief op een motie van de gemeenteraad, waarin er om maatregelen gevraagd werd van de Vlaamse regering.

De snelheidsbeperking zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit in Kortrijk en omliggende gemeenten zoals Harelbeke, Kuurne en Wevelgem. “Een goeie zaak. Het is nu nog een kwestie van maanden voor het ingevoerd wordt in samenspraak met het agentschap wegen en verkeer”, reageert Kortrijks schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Niet op E17

Dezelfde maximumsnelheden opleggen op de E17 op grondgebied Kortrijk, stootte op een 'njet’ van de minister. “De E17 is een onderdeel van het hoofdwegennet”, staat in zijn schrijven. “We hebben momenteel te weinig zicht op welke effecten dit met zich zou meebrengen.” Vooral Groen en sp.a betreuren die beslissing. “De overlast in de woonwijken rond de E17 (op het vlak van geluid en fijn stof, red.) is enorm en ook de gezondheidsimpact is erg groot”, reageert gemeenteraadslid Matti Vandemaele (Groen). “De minister levert half werk af door enkel voor de R8, het makkelijke deel van het voorstel, te kiezen. Nochtans zijn de effecten van zo’n snelheidsverlaging enorm én bewezen, zowel wat lawaai, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit betreft. We hopen dat een volgende Vlaamse regering wel de nodige daadkracht en durf aan de dag zal leggen om tot een goed beleid te komen. De Kortrijkzanen verdienen beter dan dit half werk van Weyts.”

Schepen Axel Weydts (sp.a) wil de moed nog niet opgeven. “We gaan overleggen met de Vlaamse regering om het er ook op de E17 alsnog door te krijgen”, zegt Weydts (sp.a). Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA laat het ook in het nieuwe bestuursakkoord voor 2019-2024 opnemen, gezien het mogelijk overkappen van de E17 tussen Xpo en Kortrijk-Oost ook niet voor meteen zal zijn.