Damiaanschool neemt 'Geheime Cocon' in gebruik 20 juni 2018

02u43 1

De leerlingen van het vierde leerjaar van de Damiaanschool uit Kortrijk hebben, dankzij het project MyMachine hun 'Geheime Cocon' in ontvangst genomen. Bij het Howest-project MyMachine bedenken kinderen uit het lager onderwijs een droommachine, die dan wordt uitgewerkt door hogeschoolstudenten van de Howest en ten slotte uitgevoerd wordt door leerlingen uit het technisch secundair onderwijs. "Het is een soort rustplekje geworden in het thema 'onderwaterwereld'", zegt Iebe Vandewalle, student bij PTI Kortrijk. "Er is onder meer een periscoop om naar buiten te kunnen kijken en een controlepaneel met leuke lichtjes en knopjes."





(JME)