Dame op leeftijd botst tegen signalisatiewagen

langs de R8 VHS

04 februari 2019

17u49 0

Een vrouw van 78 jaar uit Kortrijk raakte maandag kort voor de middag gewond bij een ongeval langs de R8 in Heule. Ze reed met haar Peugeot 106 in de richting van Gullegem toen ze inreed op een botsaborbeerder die op de rechterrijstrook stond. Het voertuig signaleerde herstellingswerken aan het wegdek die even verderop bezig waren. De dame merkte dat te laat op en kwam met haar voertuig tegen het botskussen terecht dat achteraan het signalisatievoertuig hing. De bestuurster werd voor verzorging naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht. Haar wagen liep ernstige schade op. Door het ongeval was er een tijdlang hinder op de R8, het verkeer kon er enkel over de pechstrook.