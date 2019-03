Dame in rolstoel riskeert één jaar cel voor gesjoemel met subsidies Siebe De Voogt

14u10 0 Kortrijk Een 56-jarige andersvalide vrouw uit Kortrijk hangt in de Brugse rechtbank één jaar cel boven het hoofd voor uitkeringsfraude. De dame verklaarde aan de RVA en het RIZIV dat ze alleen woonde, terwijl dat volgens het arbeidsauditoraat niet het geval was.

C.R. (56) uit Kortrijk verscheen woensdagmorgen in een rolstoel voor de rechter. Tussen 2010 en 2016 zou ze volgens het arbeidsauditoraat te veel ziekte- en werkloosheidsuitkeringen gekregen hebben. “De beklaagde verklaarde aan de RVA en het RIZIV dat ze alleen woonde, terwijl het onderzoek uitwees dat ze samenwoonde met een man. Ze inde op die manier onterecht in totaal 24.000 euro.” C.R. werd in 2012 in Kortrijk al eens veroordeeld voor dezelfde feiten. Toen verklaarde ze eveneens alleen te wonen, terwijl ze in werkelijkheid bij haar dochter was ingetrokken. Door haar strafblad vorderde het arbeidsauditoraat één jaar cel en de terugbetaling van de onterecht verkregen uitkeringen. De vrouw zelf vraagt de vrijspraak. “Die man kwam af en toe bij haar over de vloer, nadat hij nachtdienst had gehad. Maar daarvoor woont hij nog niet samen met mijn cliënte”, pleitte haar advocaat. “Zij deed ook zijn was, omdat hij zelf in een caravan woonde en daar geen wasmachine had. Van een gezamenlijk huishouden was echter geen sprake. Mijn cliënte betaalde ook zelf alle kosten.” Uitspraak op 17 april.