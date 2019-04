Dame in rolstoel krijgt 6 maanden cel voor

gesjoemel met uitkeringen Siebe De Voogt

17 april 2019

10u11 0 Kortrijk Een 57-jarige andersvalide vrouw uit Kortrijk heeft in de Brugse rechtbank zes maanden cel gekregen voor uitkeringsfraude. C.R. verklaarde aan de RVA en het RIZIV dat ze alleen woonde, terwijl haar vriend in werkelijkheid bij haar inwoonde.

C.R. verscheen vorige maand in een rolstoel voor de rechter. De Kortrijkse is al sinds 1986 volledig werkloos en kreeg volgens het arbeidsauditoraat tussen 2010 en 2017 te veel ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. De feiten kwamen aan het licht, toen enkele mensen depressieve sms’en van C.R. hadden gekregen en ongerust de politie hadden opgebeld. Bij aankomst van de agenten kwam haar vriend net buiten gewandeld. Hoewel zijn adres officieel in Tenerife stond, bleek hij wel degelijk samen te wonen met zijn Kortrijkse vriendin. Door aan de RVA en het RIZIV te verklaren dat ze alleen woonde, inde C.R. onterecht 24.000 euro aan uitkeringen. In 2012 werd ze al eens veroordeeld voor dezelfde feiten in Kortrijk. Toen verklaarde de vrouw eveneens alleen te wonen, terwijl ze in werkelijkheid bij haar dochter was ingetrokken. “Beklaagde toont zich bijzonder hardleers”, oordeelde de rechter woensdagmorgen. Hij legde C.R. zes maanden cel op en 4.800 euro boete. Huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen Kortrijk stelde zich burgerlijke partij tegen de vrouw en kreeg 27.755 euro schadevergoeding toegekend. Het gaat om korting op huurgelden die C.R. als alleenstaande onterecht had gekregen.