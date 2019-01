Dakwerken worden stilgelegd nadat schoorsteen dreigt te vallen Alexander Haezebrouck

15 januari 2019

14u14 0

De brandweer haastte zich dinsdagmorgen naar de Doorniksestraat in het centrum van Kortrijk nadat een schoorsteen dreigde naar beneden te vallen. Arbeiders waren aan de slag op het dak van het pand waar Vivaldis Interim zit. “We hadden de opdracht op de schoorsteen af te breken”, vertelt één van de arbeider. “Maar al snel zagen we dat die volledig gebogen en niet meer stevig stond. Uit voorzorg hebben we de brandweer gebeld.” De brandweer liet de werken onmiddellijk stil leggen en een specialist zal moeten ter plaatse komen om te bekijken hoe het probleem kan opgelost worden.