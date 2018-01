Dak residentie Leyaerde waterdicht na zware schade door winterstorm 20 januari 2018

02u34 1 Kortrijk De bewoners van de residentie Leyaerde, op het José Vermeerschplein in Heule, kunnen op beide oren slapen. Het nagelnieuwe gebouw met 24 appartementen, dat donderdag zware dakschade opliep door hevige rukwinden tijdens de winterstorm, is waterdicht.

"Een deel van de bovenste daklaag werd door de wind weggeblazen", zegt Stefaan Huyzentruyt, CEO van het bouwbedrijf Paul Huyzentruyt uit Beveren-Leie dat de residentie realiseerde. "Extreme omstandigheden hebben er toe geleid dat er plots toch wind tussen de bovenste en de onderliggende daklaag kon spelen. Het gevolg was het effect van een ballon die te hard wordt opgeblazen. Ook die begeeft het na verloop van tijd. Na controle bleek dat de onderliggende daklaag echter nog intact was, waardoor waterinsijpeling onmogelijk is. Onze mensen hebben sindsdien hard gewerkt. De bovenste laag bakstenen, die ook beschadigd raakte, is inmiddels hermetseld. In de loop van volgende week moet het volledige dak zijn drooggelegd. In de weken nadien worden dan de herstellingen afgewerkt." Huyzentruyt is blij dat de bewoners geen individuele schade hebben. (VHS)