Dak gloednieuw flatgebouw vliegt weg 75 OPROEPEN OVER STORMSCHADE, MAAR RESIDENTIE LEYAERDE DEELT ZWAAR IN DE KLAPPEN HANS VERBEKE PETER LANSSENS

19 januari 2018

02u33 1 Kortrijk Met ongeveer 75 oproepen voor een gebied met 200.000 inwoners is de stormschade van gisteren in onze regio eerder beperkt te noemen. Enkele uitschieters trekken echter de aandacht, zoals bijna de helft van de dakbedekking op een gloednieuw appartementsgebouw in Heule die plots ging vliegen. Verder bleef de schade voornamelijk beperkt tot omgevallen bomen en tal van zaken die wegwaaiden.

De Fatimawijk in Heule, de nieuwe verkaveling vlakbij de Moorseelsestraat, kreeg gisteren de hulpdiensten op bezoek. Op het José Vermeerschplein raakte even na acht uur immers de gloednieuwe residentie Leyaerde 1 ernstig beschadigd door de aanhoudende rukwinden. Bijna de helft van de roofing op het platte dak waaide weg. "Een vreemd lawaai was het", vertelt een bewoner van de eerste verdieping. "Een deel van de roofing bleef over de dakrand hangen en wapperde in de wind. Tientallen isolatiepanelen en snelbouwstenen belandden met een smak op de begane grond. Gelukkig raakte niemand gewond."





"Grove fouten gemaakt"

"Ik snap niet hoe dit kan gebeuren met zo'n modern gebouw. In april vorig jaar pas namen de eerste bewoners hier hun intrek. Als je het resultaat ziet van de rukwinden, zou je bijna denken dat hier bij de bouw grove fouten werden gemaakt." Een aannemer beloofde gisteren om het dak zo snel mogelijk waterdicht te maken.





Andere schadegevallen

De brandweer rukte ook uit naar de Lijsterstraat in Aalbeke. Daar velde het noodweer een ferme boom. Die belandde op en in het dak van de villa waar nu nog de weduwe woont van huisarts Gustaaf Bossuyt die in 2013 overleed. Met behulp van een hydraulische kraan werd de knoert uit het dak gehaald en aan de kant gelegd. Op 't Rode Paard in Bellegem moest een bejaarde dame vaststellen dat de roofing van het platte dak op haar woning was weggewaaid.





In Kuurne raakte ook een woning beschadigd, toen een boom omwaaide. En in de Harelbeeksestraat dreigde een flink uit de kluiten gewassen spar op het voetpad te vallen. De brandweer kon dat verhinderen.





In Waregem donderde op de Keukeldam, recht tegenover het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut, dan weer een balustrade van de bovenste verdieping van een flatgebouw. Dat gebeurde net voor schooltijd maar niemand raakte gewond. Het incident zorgde wel voor problemen tijdens de ochtendspits. Jan Leenknecht, woordvoerder van de brandweerzone Fluvia, kijkt tevreden terug op de interventies. "We hebben veel mensen kunnen helpen en dat is het belangrijkste. 75 oproepen, netjes verspreid over een werkingsgebied met 200.000 inwoners, is een cijfer dat goed meevalt. Er was gewaarschuwd dat er bijzonder zware schade kon veroorzaakt worden, zo'n doemscenario is het gelukkig niet geworden. Al blijft het uiteraard bijzonder vervelend voor de mensen die wel getroffen werden."