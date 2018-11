Dagbladhandelaar stopt na 25 jaar OUDSTE KRANTENWINKEL VAN KORTRIJK ZOEKT OVERNEMER JOYCE MESDAG PETER LANSSENS

29 november 2018

02u23 0 Kortrijk Dagbladhandelaar Dirk Rigolle uit Kortrijk heeft gisteren zijn laatste kranten verkocht. Hij stond 25 jaar achter de toonbank van krantenwinkel Rigolle, de oudste van Kortrijk, en zoekt nu een overnemer voor de zaak. Vanaf volgende week werkt hij als parkwachter bij Parko.

Dirk had het zelf niet meteen zien komen, dat hij zijn laatste jaren niet tussen de kranten zou doorbrengen. "Binnenkort starten hier werken voor de deur, onze straat wordt heraangelegd", vertelt Dirk. "Aangezien een krantenwinkel het vooral moet hebben van passanten, zag ik daar wat tegenop. Mijn vrouw is bovendien recent veranderd van job, en dat is een heel goeie beslissing gebleken. Dat heeft me geïnspireerd om ook uit te kijken naar iets anders. Ik heb een examen meegedaan voor Parko, en ik mag er beginnen. Als je op je 53ste nog een jobaanbod krijgt, dan kan je dat niet weigeren." Dirk start er volgende maand als parkwachter, een opmerkelijke carrièrewending toch wel. "Ja, ik word de boeman", lacht Dirk. "Al zie ik het zelf zeker niet zo. Als je doet wat je moet doen, krijg je geen boete." Aan straffe anekdotes heeft Dirk geen gebrek. "Naar aanleiding van de dood van Koning Boudewijn in 1993 werden extra kranten uitgebracht op zondag. We werden toen gevraagd in te vullen hoeveel exemplaren we dachten te verkopen. Ik moet daar iets verkeerds ingevuld hebben, want toen ik aankwam, stond daar een hele pallet kranten klaar voor mij alleen. Wat ik niet meenam, zou ik zéker niet verkopen, redeneerde ik, en ik propte alle kranten in mijn auto. Toen ik de winkel naderde, zag ik dat de rij klanten tot aan de brug kwam. Ik was sowieso open op zondag, dat wisten blijkbaar heel veel klanten. Mensen namen toen verschillende kranten mee, om bij te houden 'voor later'. Tegen de middag waren alle exemplaren verkocht. En we hadden zelfs emmers moeten gebruiken om al het kleingeld in te stoppen, mijn kassa was te klein."





Overval

Maar niet alle anekdotes zijn even positief. "Een kleine zes jaar geleden ben ik overvallen geweest", vertelt Dirk. "Twee gasten stonden mij op te wachten 's morgens, en ik heb slaag gekregen. Gelukkig heeft iets hen opgeschrikt, en zijn ze gaan lopen nog voor ze iets konden meenemen. Ik heb het niet aan mijn hart laten komen, maar tot nu steek ik enkel het licht aan in mijn garage als de poort terug dicht is." Er komt een einde aan 90 jaar krantengeschiedenis in het pand. "Ik heb het destijds overgenomen van de familie Vanweehaeghe. Vader Vanweehaeghe is hier precies 90 jaar geleden drukkerij 't Drukkerietje gestart. Zijn drie dochters hebben er een dagbladhandel van gemaakt. Dit was dus de oudste krantenwinkel van Kortrijk." De klanten zien Dirk niet graag vertrekken. "Mijn zaak is hier zowat de sociale ontmoetingsplek hier in de buurt, want héél veel handelszaken zijn hier niet. Ik ga mijn klanten ook missen, na al die jaren zijn velen van hen echt vrienden geworden. Maar ik zie het zitten. In mijn nieuwe job zal ik veel meer buiten zijn."