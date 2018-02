Dader steekpartij straatje nog niet bekend 06 februari 2018

De dader van de steekpartij van afgelopen zaterdagnacht in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk is nog niet opgepakt. "Het getuigenonderzoek loopt en ook de camerabeelden worden nog bekeken", laat het parket van Kortrijk weten. Drie jongemannen van 25, 26 en 22 jaar uit Zwevegem en Deerlijk kregen messteken na een banale ruzie in een café.





Toen het trio buiten een sigaret ging roken, werden ze aangevallen. Twee van hen kregen elk meerdere messteken. Eén jongeman belandde met een geperforeerde long in het ziekenhuis. Ondertussen konden alle slachtoffers het ziekenhuis verlaten.





