Daar zijn de gele hesjes weer: ‘zebrapadmarathon’ aan Groeningebrug vertraagt verkeer Peter Lanssens

21 december 2018

17u59 0 Kortrijk Gele hesjes voeren voor de tweede keer actie in Kortrijk. De actievoerders vertragen vanavond het verkeer tijdens de spits. Vorige week deden ze dat op de kluifrotonde Appel. Deze keer houden ze een ‘zebrapadmarathon’ in de Burgemeester Vercruysselaan, aan de voet van de Groeningebrug.

Automobilisten moeten er aanschuiven, maar doen dat vooral met de glimlach. De groep actievoerders groeit gestaag aan in Kortrijk. Ze zijn vanavond met zo’n vijftien. Zo is ook de bekende klimaatactiviste Natalie Eggermont (30) er bij. De politie houdt een oogje in het zeil, maar er zijn geen incidenten. “We doen het correct en houden ons aan de wet”, zegt actievoerder Benny D’Hespeel. “We krijgen meer steunbetuigingen dan boze reacties omdat àlle mensen vinden dat de politiek beter moet luisteren. Het is voor onze kinderen dat we het doen. We gaan dan ook actie blijven voeren de komende weken”, stelt D’Hespeel. De gele hesjes eisen onder meer maximaal 6 procent BTW op nutsvoorzieningen, een sterkere sociale zekerheid, het verlagen van de accijnzen op brandstofprijzen, een verhoging van de minimale pensioenen, een verlaging van de pensioenleeftijd, het afschaffen van de oprotpremies voor politici, een rijkentaks en een actievere armoedebestrijding. Ze vragen de regering ook om over belangrijke zaken met referenda te werken. “De burgers moeten veel meer inspraak krijgen. Nu gaan we normaal een keer om de vijf jaar gaan stemmen en is de kous af. Het kan zo niet verder”, aldus D’Hespeel. Er is nu de Facebookgroep ‘de gele hesjes regio Kortrijk’ ook, goed voor een kleine negenhonderd leden al.