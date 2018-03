D-hotel restaureert molen en richt er bar in 13 maart 2018

02u42 0

Het d-hotel, sinds eind 2008 open, mag vernieuwen. Nu de gemeenteraad van Kortrijk Vannestes Molen in de Abdijmolenweg door de stad in erfpacht laat geven aan eigenaar Henk Dejonckheere van het naastgelegen designhotel, aan 1 euro per jaar, 35 jaar lang.





"Er zijn wel strikte voorwaarden", zegt schepen van Onroerend Erfgoed Wout Maddens (Open Vld). "De eigenaar draagt alle onderhoudskosten, stelt de molen negen dagen per jaar ter beschikking voor de stad zoals op Open Monumentendag én investeert binnen de komende vijf jaar minstens 385.000 euro in de restauratie. Zo krijgt de molen een windturbine met nieuwe wieken, waarmee ook groene energie wordt opgewekt voor het d-hotel. In de sokkel is een hotelbar met rustige muziek voorzien. Alles gebeurt met respect voor de erfgoedwaarde, want het is een beschermd monument. We vinden het als stad beter om met een private partner samen te werken, dan er zelf handenvol geld in te investeren", aldus Maddens. Er zijn nog twee molens in Kortrijk.





De beschermde Hoogmolen in Aalbeke krijgt dit jaar een opknapbeurt. Er is ook een plan om Preetjes Molen in Heule, de laatste vlaszwingelmolen van Europa, te laten restaureren.





(LPS)