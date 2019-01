Cynthia die in 2016 dodelijk ongeval veroorzaakte helpt nu lotgenoten bij verwerken van trauma “Ik werd vrijgesproken, maar het heeft een enorme impact op mij gehad” Alexander Haezebrouck

11 januari 2019

16u07 0 Kortrijk Mede dankzij Cynthia Buyse uit Heule heeft West-Vlaanderen nu ook een afdeling van de vzw Even Zeer. Dat is een vzw die psychologische en praktische ondersteuning biedt aan de ‘veroorzakers’ van een zwaar ongeval. “Zelf was ik lang op zoek waar ik met mijn verhaal terechtkon, nu wil ik lotgenoten helpen bij het verwerken.”

Cynthia Buyse (34) wou op één februari 2016 van aan het tankstation Lukoil de Brugsesteenweg in Kuurne links opdraaien tijdens de avondspits. Ze raakte daarbij een 49-jarige motorrijder die de file aan het inhalen was, de man was op slag dood. “Een tragisch ongeval voor het slachtoffer en de familie”, vertelt Cynthia Buyse uit Heule. “Maar ook voor mij en mijn gezin. Ik had die man totaal niet zien aankomen. Te vaak wordt vergeten dat diegene die zogezegd het ongeval heeft veroorzaakt, ook helemaal van de kaart is door wat er gebeurd is. Dat hele gebeuren heeft erg lang gewogen op mij en mijn gezin. Het is pas sinds enkele maanden dat het opnieuw beter gaat, maar die datum blijft voor altijd in mijn geheugen gegrift. Ook mijn kinderen weten nog perfect wat ze aan het doen waren op het moment dat mama dat ongeval had. Mijn partner had een boek gelezen waarbij verwezen werd naar een persoon uit Leuven die ook een dodelijk ongeval had veroorzaakt. We hebben contact opgenomen met die man en hebben afgesproken in Oostende. Die babbel met een lotgenoot deed me zoveel deugd dat ik later besloot om samen met nog vijf andere lotgenoten in de vzw te stappen. We werken samen met CAW en ook de politiediensten kennen ons en kunnen mensen naar ons doorverwijzen. In de eerste plaats zijn we er vooral om lotgenoten samen te brengen. Daarnaast kunnen we ook helpen bij het vinden van juridische bijstand. Ondertussen had ik al twee gesprekken met lotgenoten uit de streek. Zo sprak ik ondertussen met de ‘veroorzaker’ van een ongeval in Ardooie waarbij een wielertoerist onder een tractor belandde. De bestuurder remde nog, maar kon het ongeval niet meer vermijden, ook hij heeft het erg zwaar en ik denk wel dat hij iets gehad heeft aan ons gesprek.”

Schuldgevoel

Cynthia werd vorig jaar vrijgesproken voor het ongeval dat ze had waarbij de 49-jarige motorrijder om het leven kwam. De motorrijder reed te snel, had alcohol en cannabis gebruikt en beschikte bovendien niet over een motorrijbewijs, een verzekering of inschrijvingsbewijs. “Die uitspraak was voor mij ook een hele opluchting”, zegt Cynthia. “Je kan van jezelf vinden dat je niet in fout was, toch zit je al die tijd ergens met een schuldgevoel. Als een rechter dan oordeelt dat je inderdaad niets kon doen aan het ongeval, sterkt je dat wel. Mensen vragen soms wat ik doe als een doodrijder langskomt die vluchtmisdrijf heeft gepleegd. Maar over het algemeen zijn dat niet de mensen die ons opzoeken. Het zijn diegenen die zelf lijden onder wat er gebeurd is. Iedereen kan zo’n ongeval krijgen.” Wie wil, kan terecht bij de vzw Even Zeer via evenzeer@gmail.com.