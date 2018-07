Culturele Hoofdstad van Europa in 2030? 12 juli 2018

02u42 5 Kortrijk Als het van Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) afhangt, dient Kortrijk in 2023 zijn kandidatuur in om in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Concurrenten zijn Luik, Leuven en Hasselt. Om een stevig dossier te hebben, wordt tegen 2030 tot 30 miljoen euro in een landmark op de tip van het Buda-eiland geïnvesteerd, met daarin een cultureel congrescentrum, school of Arts en nieuwe bib.

Aanjager kan Hilde Vanderstraeten worden. De freelance regisseur staat op de lijst van Team Burgemeester voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn tegen 2024 ook andere projecten. Zoals de vernieuwing van de stadsschouwburg, waarbij het foyer een cultuurcafé wordt. Het Arenatheater krijgt 200 extra plaatsen. Het Schouwburgplein wordt een horeca- en belevingsplein, waarbij fontein De Golf verdwijnt en de ingang van de parkeerhaven naar de Doorniksestraat verhuist. Aan het Conservatoriumplein, dat een muziekpark wordt, wordt het Muziekcentrum verder vernieuwd met onder meer een repetitiezaal voor 50 mensen in de kelder. Het Casinoplein wordt een theaterplein met een mobiele installatie in de vorm van een schelp, voor voorstellingen. In museum 1302 komt een stadsliving met de geschiedenis van Kortrijk en een huis-atelier over de identiteit van Kortrijk. Ook op de planning: het gebouw De Wasserij naast de academie op de Houtmarkt omvormen tot een werkplek voor kunst. "Het zal de cultuur en het toerisme een enorme boost geven, als alles lukt", vindt Hilde Vanderstraeten. (LPS)