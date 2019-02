Culinair toptreffen palmt RTT-gebouw in: “Smullen van Menapisch varken” Elf chef-koks uit Groot-Kortrijk bundelen krachten Peter Lanssens

12 februari 2019

20u18 0 Kortrijk Het monumentale RTT-gebouw uit 1947, nabij de Vlasmarkt, vormt zondagmiddag 17 februari het decor voor het toptreffen DuisteRTT. Elf chef-koks bundelen de krachten. “We zetten Groot-Kortrijk zo culinair op de kaart”, zegt schepen van Middenstand Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “De gasten smullen onder meer van Menapisch varken”, zegt chef Matthias Speybrouck.

De initiatiefnemers zijn Felix François van Het Vliegend Tapijt en Matthias Speybrouck van Va et Vient. Zij overtuigden Bas Ghyselen van ViEr, Karel Callebert van Walle111, Frederik Desmet van Oud Walle, Sébastien Ververken van Vol-Ver, Ludovic Ghyselen van Argendael, Klaas Lauwers van Messeyne, Dirkjan Decock van Taste and Colours, Martijn Defauw van Rebelle en Thijs Clinckemaillie van HULA. De elf vormen samen Café Paté, een collectief van prima chef-koks. De 300 gasten van het culinair evenement DuisteRTT (de naam verwijst naar donkere dagen in de winter, red.) reizen zondag door de tijd in het bijzondere gebouw in het hart van de stad. Ze wandelen na een aperitief met hapjes door het RTT-gebouw, om nadien van een foodsharing in volksrestaurant Vork te genieten. In Vork staan, samen met leerlingen van de hotelschool ook, tien verrassende gerechtjes op het menu.

Menapisch varken

“Zo serveren we als hoofdgerecht Menapisch varken (zelfs de Romeinen waren al verzot op het varkensras, red.) van ambachtelijk slager Hendrik Dierendonck”, zegt Matthias Speybrouck. Nadien gaat het terug naar het RTT-gebouw, voor koffie en thee van Viva Sara en een Gault&Millau-dessert van 2019. Er is een gezellige bar met muziek en een uniek uitzicht op Kortrijk. Wie dat wenst, kan het RTT-gebouw bezoeken. Wie naar DuisteRTT komt, betaalt 105 euro per persoon. Er zijn nog tickets. Wie DuisteRTT niet ziet zitten, kan inschrijven voor SnuisteRTT, waarbij GidsenPlus zondagnamiddag de historiek van het RTT-gebouw toelicht, gevolgd door een bezoek aan de bar en enkele gratis hapjes van Café Paté. SnuisteRTT is gratis. Er zijn nu al 400 mensen ingeschreven. Studenten Eventmanagement van de hogeschool Vives leiden DuisteRTT en SnuisteRTT mee in goeie banen. Leuk om te weten: op de Facebookpagina van DuisteRTT loopt nog een wedstrijd waarbij er twee duotickets te winnen zijn. Info over het evenement staat ook op de website www.duisteRTT.be.

Lofts in RTT-gebouw?

Het RTT-gebouw wordt de komende jaren het kloppend hart van een nieuwe woonbuurt van de Antwerps-Mechelse promotor Project2-Willemen en AWG Architecten. “We bekijken nog hoe we het woonblok tussen de Vlasmarkt, Tuinstraat, Spoorweglaan en Doorniksestraat meenemen in het verhaal”, zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). In mei wordt een bouwaanvraag voor het totaalproject verwacht. Er is aan de Vlasmarkt ruimte voor zo’n vijftien appartementen, die gepromoot worden als starterswoningen voor jongeren of jonge gezinnen. Het RTT-gebouw, waar lofts kunnen, zal architecturaal veel aandacht krijgen. Ook de kantoorgebouwen van de Hulpkas en de oude Belgacomwinkel in de Doorniksestraat komen in het nieuwe project. Er zijn verder plannen voor een ondergrondse parking en een semi-publieke binnentuin. De nieuwe woonbuurt moet de toegangspoort tot de stad, vanuit de Doorniksewijk, accentueren.