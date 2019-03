Criss Cross komt met stunt: “Dansen in lege kuip Magdalenabad, zo’n kans krijg je één keer in je leven” Peter Lanssens

29 maart 2019

19u10 0 Kortrijk Tot het ochtendgloren mensen op unieke plaatsen laten dansen op topbeats. Daar zetten Gérald Pirlet en Matthijs Coeman onder de noemer Criss Cross al jaren met succes op in. Deze keer stunten ze pas echt met een tijdelijke nachtclub in de kuip van het gewezen Magdalenazwembad, een beschermd gebouw. “We dromen al erg lang van deze unieke locatie”, zeggen de twee vrienden.

Het Magdalenabad in de Sint-Martens-Latemlaan, in 1964 geopend, sloot recent de deuren nu vlakbij het nieuwe zwembad Weide op het Mandelaplein er is. Het vroegere Magdalenabad straalt warmte uit en is deels beschermd. Kunstwerkstede De Coene maakte destijds de gevel en de kleedhokjes. Een bijzondere locatie, waar nu in de kuip een tijdelijke nachtclub komt van het in Kortrijk bekende Criss Cross, die in 2017 en 2018 goed zes maanden in de raadskelder onder het historisch stadhuis op de Grote Markt zat. “Dansen in een lege kuip van een zwembad, zo’n kans krijg je maar één keer in je leven”, vertellen Gérald Pirlet en Matthijs Coeman. “En het is meteen een mooie gelegenheid voor een ultiem afscheid van het Magdalenabad. Het duurde een tijdje voor we de eigenaar, de hogeschool West-Vlaanderen, konden overtuigen. Maar Howest gelooft net als ons in dit unieke evenement.”

Dj’s Abstract en Nick Bril

Stereo x Criss Cross Bad trekt alle registers open met op zaterdag 20 april vanaf 22 uur urban hiphop muziek. “We leggen de lat hoog. Abstract uit Amsterdam komt. Een dj die naam en faam maakt en wellicht voor het eerst in Zuid-West-Vlaanderen draait. Verder komen Black Frank en 2Kg Hoofdvlees. Op zondag 21 april draait alles rond elektronische muziek, eveneens vanaf 22 uur. Ook die nacht pakken we uit. Want dj Nick Bril, kok en mede-eigenaar van restaurant The Jane van Sergio Herman, komt draaien. En hij doet dat echt top. Ook voor Nick Bril is het zijn eerste show in onze regio. De line-up op zondag 21 april omvat verder dj Lexx, befaamd in het Brusselse, dj Gerald en twee lokale dj’s: Mil en Yves Croky, van Bar Central. Maar dé headliner is telkens het gebouw zelf, dat een krachtige uitstraling heeft. We gaan die uitstraling extra accentueren, met lichten. En we voeren enkele aanpassingswerken uit, in het kader van de veiligheid. Zo nivelleren we het hellend vlak in de kuip, voor het comfort van de aanwezigen ook. We plaatsen luidsprekers rondom de kuip, om de beste klank te hebben.”

400 bezoekers per nacht

Dansen tijdens die twee nachten gebeurt telkens tot 6 uur ’s ochtends. Er kunnen maximaal 400 bezoekers per nacht binnen. “We maken het niét bont, Criss Cross kleurt binnen de lijntjes”, zeggen Gérald Pirlet en Matthijs Coeman. “We verspreiden binnenkort brieven met uitleg, voor omwonenden. Zo kunnen bezoekers de Howest-parking in gewezen houthandel Lagae gebruiken, in de Graaf Karel de Goedelaan. We gaan iedereen trouwens stimuleren om vooral met de fiets te komen. En we gaan de geluidsnormen respecteren, dat spreekt voor zich. Ook op het vlak van veiligheid zal alles in orde zijn, onder meer met security. Ons streefdoel is voor iedereen goed doen. En uiteindelijk zijn het maar twee nachten. We bedanken Howest en de stad Kortrijk voor deze kans.”

Atypisch

Algemeen Howest-directeur Lode De Geyter heeft alle vertrouwen in de twee organisatoren: “We hebben contractueel laten vastleggen dat ze respect voor het gebouw moeten hebben. Komt goed. Ik ben fan van Criss Cross. Het concept is atypisch, innovatief, creatief en een voorbeeld van een knap staaltje ondernemen. Wat zij doen, zouden anderen nooit durven. Criss Cross heeft hetzelfde DNA als Howest. Ik ga straks zeker een ‘danske placeren’ in de badkuip. We hebben met Howest zelf plannen met het gewezen Magdalenazwembad. We denken onder meer om er een bib, eetgelegenheid en stille werkruimtes in te richten, met een prachtig zicht op het Magdalenpark. Een opening kan tegen september 2020. Er loopt nu eerst nog een studie in samenspraak met Onroerend Erfgoed Vlaanderen, om tot in de details vast te leggen wat de mogelijkheden zijn met het gebouw.”

Tickets kosten 15 euro

Maar eerst is er dus de tijdelijke nachtclub. De inkom is 15 euro, per nacht. “We vragen inkom om onze kosten te kunnen dekken, niét om geld te verdienen. Het is een hobby. En het is mooi om op onze cv te zetten”, besluiten de organisatoren. Info staat op de Facebookpagina Stereo x Criss Cross Bad. De ticketlink: https://bit.ly/2Ywu5KS