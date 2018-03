Crispy Chicken wél open en in orde 05 maart 2018

Het kippenrestaurant Crispy Chicken in de Doorniksestraat in Kortrijk is niét gesloten na een controle-actie van de politie in samenwerking met het Voedselagentschap. In de krant van zaterdag stond verkeerdelijk dat er bij Crispy Chicken inbreuken op de hygiëne waren vastgesteld. Dat is niet het geval. Crispy Chicken behoorde niet tot de 20 handelszaken in Kortrijk en Kuurne die controleurs over de vloer kregen. Een ander restaurant moest wél onmiddellijk de deuren sluiten na inbreuken op de hygiëne. (AHK/LSI)