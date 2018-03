Crispy Chicken dicht door slechte hygiëne 03 maart 2018

02u27 0

Het kippenrestaurant Crispy Chicken in de Doorniksestraat in Kortrijk is sinds donderdag gesloten na een controle van de politie in samenwerking met het Voedselagentschap. De hygiëne liet te wensen over. De politiezone Vlas controleerde 20 handelszaken in Kortrijk en Kuurne. Het ging om vier outlet-kledijwinkels, een gadgetwinkel, een bakkerij, twee barbershops, een kapsalon, twee dagwinkels, drie nachtwinkels, twee pizzeria's en vier restaurants. "We hebben 150 namaak-iPodonderdelen in beslag genomen", zegt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. "Eén persoon werd gearresteerd voor drugsbezit, broeken en handtassen werden meegenomen voor onderzoek op namaak en drie personen werden betrapt op illegale arbeid." Er werden vijf vaststellingen gedaan van slechte hygiënische omstandigheden. Ook bij vier handelszaken werden de bovenverdiepingen ongeschikt verklaard voor bewoning. Ten slotte werd ook nog fiscale fraude vastgesteld. De politie kondigt meer soortgelijke acties aan. (AHK)