Criminaliteit in Kortrijk met 8,4 procent gestegen, vooral fietsdiefstallen en diefstallen met geweld nemen toe Nog eens twintig extra camera’s en lokfiets moeten criminaliteit tegen gaan Alexander Haezebrouck

25 februari 2019

21u23 0 Kortrijk De criminaliteit in de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) is in 2018 met 8,4 procent gestegen in vergelijking met haar ervoor. Opvallend zijn de stijgingen in de fietsdiefstallen en de diefstallen met geweld in het centrum waar daders kunnen wegkomen door een blinde vlek in het cameranetwerk. “Die blinde vlek ter hoogte van het Casinoplein gaan we wegwerken met 20 extra camera’s”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

De criminaliteitscijfers in de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) stijgen voor het eerst in jaren in vergelijking met het jaar ervoor. “In 2017 kenden we een serieuze daling, nu zitten we terug ongeveer op het aantal feiten van in 2016”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Vooral het aantal fietsdiefstallen die van 450 in 2017 naar 547 stijgen valt op. “Dat is een stijging van 22 procent en dat is inderdaad niet goed, al moeten we ook zeggen dat er steeds meer fietsers zijn in onze stad.” De meeste fietsdiefstallen gebeuren op het stationsplein waar 48 fietsen werden gestolen en in de Minister Tacklaan aan de achterkant van het station waar 66 fietsten werden gestolen. “We willen daarom graag een nieuwe techniek gebruiken door een lokfiets in te zetten. Dat is een fiets die aanlokkelijk is om te stelen, maar met een gps systeem ingebouwd. Op die manier zouden we veelplegers kunnen vatten. Het systeem wordt al in Mechelen gebruikt. We hopen om daar toestemming voor te krijgen van het parket, als we dat hebben willen we het zo snel mogelijk inzetten.”

Blinde vlek in cameranetwerk ter hoogte van het Casinoplein

Opvallend is ook dat de diefstallen met geweld zonder wapen van 59 feiten in 2017 naar 87 feiten in 2018 stijgen, dat is een stijging van maar liefst 47 procent. In de binnenstad weten de daders blijkbaar de camera’s heel goed staan. Veel van die feiten gebeuren rondom het Casinoplein, Louis-Robbeplein en het conservatorium waar nog geen veiligheidscamera’s staan. “Dat blijkt inderdaad een blinde vlek te zijn waar de daders gebruik van maken”, zegt Van Quickenborne. “Daarom gaan we 150.000 euro investeren in 20 extra veiligheidscamera’s. Acht daarvan komen ter hoogte van het Casinoplein en aan de Koning Albertstraat, twee van die camera’s hebben een zicht van 360 graden. Op het Louis Robbeplein komt een camera, aan de Waterpoort ter hoogte van de Graanmarkt komen drie camera’s en op Kortrijk Weide aan het nieuwe zwembad komen ook nog eens acht nieuwe veiligheidscamera’s.” Ook in Kuurne zullen drie veiligheidscamera’s op het Marktplein en aan het Vlaspark geplaatst worden. Daar werd in maar liefst 40 woningen ingebroken terwijl dat in 2017 slechts 16 woningen waren. “We krijgen ook meer en meer te maken met vandalisme en kleine openbare criminaliteit waardoor camera’s noodzakelijk zijn”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Daarnaast coördineren we het ANPR-cameranetwerk in Bedrijvenpark Kortrijk-Noord, waar Vlaanderen 75.000 euro in investeert.” In Lendelede tenslotte, de veiligste gemeente van Vlaanderen valt één opmerkelijk cijfer te noteren. Daar werd vorig jaar welgeteld één fiets gestolen, in 2017 waren dat er nog drie. De woninginbraken in Lendelede zijn van 7 in 2017 gestegen naar 9 in 2018.