Criminaliteit in Kortrijk daalde in 2017 met 11 procent 02u35 1 Kortrijk De criminaliteit in Kortrijk is vorig jaar met 11 procent gedaald in vergelijking met 2016. Dat is de sterkste daling van de criminaliteit in de laatste vijf jaar. "Dat is heel positief en is mede dankzij ons cameraschild", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

In 2017 werden in Kortrijk 6.195 criminele feiten gepleegd, in 2016 waren dat nog 6.992 feiten. Vooral het aantal inbraken in woningen, bedrijven en openbare gebouwen daalde sterk. Volgens burgemeester Van Quickenborne is dat te danken aan het anti-inbraakplan dat begin 2016 van start is gegaan. "Eind 2016 hebben we ons cameraschild met 16 Kortrijkse ANPR-camera's uitgebouwd op de in- en uitvalswegen. Daarnaast bezocht de dienst preventie vorig jaar maar liefst 3.059 woningen en appartementen en gaf hen advies over inbraakveiligheid.





Dat gaat over 10 procent van de Kortrijkse woningen." Ook het aantal fietsdiefstallen staat op een historisch laagtepunt. "Dat komt mede doordat de fietsen nu geconcentreerd staan op het Stationsplein waar er een grote sociale controle is en ook een camera hangt", zegt Van Quickenborne. De winkeldiefstallen en de diefstallen met wapens, stegen vorig jaar dan wel weer. "Daar hebben we inderdaad te maken gehad met een stijging, denk maar aan de gewapende overval op Bakkerij Hoornaert en ook op een apotheek in Heule. Die onderzoeken verlopen positief, meer kan ik daar nog niet over kwijt. Wat de winkeldiefstallen betreft, gaat het veelal om dadergroepen van buiten de stad die kort na elkaar een aantal feiten plegen." Ook de internetfraude steeg vorig jaar naar 80 feiten. In 2016 waren dat er nog 54.





In 2018 komen er in Kortrijk nog eens 25 nieuwe veiligheidscamera's bij. Acht tot elf camera's zullen geplaatst worden op het Casinoplein in de omgeving van het nieuwe Muziekcentrum. Op Kortrijk Weide komen 12 camera's, vijf daarvan werden al gemonteerd rond de nieuwe fuifzaal en ook in de Rekolettenworden twee veiligheidscamera's geplaatst. "Daarnaast komen er dit jaar ook minstens vijf nieuwe SAVE-netwerken (Samen Alert voor Elkaar) bij in Kortrijk, dat zijn buurtinformatienetwerken. We willen ook het winkelinformatienetwerk versterken en we zetten ook in op een betere wijkwerking. Er komen twee extra wijkagenten in Kortrijk en een teamchef wijk wat vroeger niet bestond." (AHK)