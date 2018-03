Crevits start bouw hogeschoolcampus 01 maart 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) was dinsdagavond eregast op het officiële startsein van de bouw van campus Penta van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest), nabij het Magdalenapark. De campus van 20 miljoen euro mikt op 2.000 studenten op de hoek van de Graaf Karel de Goedelaan en de Sint-Martens-Latemlaan. De nieuwbouw krijgt onder meer een onthaal, klaslokalen, labo's, een studentenrestaurant, aula's, winkels en projectlokalen. De nieuwbouw is door architectenbureaus RAU uit Amsterdam en ABDM uit Zingem ontworpen. De ruwbouw is tegen de zomer van 2019 af. De nieuwe campus Penta opent tegen de start van een nieuw academiejaar in 2020. (LPS)