Cremerie Sint-Rochus is winkel van het jaar in België: “We blijven ons specialiseren” Peter Lanssens

07 januari 2019

07u22 0 Kortrijk Cremerie Sint-Rochus is door de Rode Zegel Club, het label van de Noord-Hollandse Gouda, uit een selectie van zo’n 450 deelnemers in ons land verkozen tot winkel van het jaar. De delicatessenzaak in de Doorniksewijk bestaat 40 jaar. “We blijven ons verder specialiseren”, zeggen Katrien Misplon (59) en schoondochter Eveline Van Betsbrugge (34). “Onze klanten zijn fijnproevers.”

De Noord-Hollandse Gouda is een volle en romige kaas van de hoogste kwaliteit, op basis van honderd procent weidemelk. Met passie bereid door Noord-Hollandse kaasmakers en erkend als beschermd streekproduct. Delicatessenzaak Cremerie Sint-Rochus – met artisanale kazen, fijne charcuterie en wijnen – presenteert de Noord-Hollandse Gouda het best in België. Een mooie prestatie: “Zo etaleren we de Noord-Hollandse Gouda duidelijk zichtbaar, zijn we enthousiast in de verkoop en weten we alles over de kaas om het juiste gesprek met de klanten te kunnen voeren. En het mag ook wel wat ludiek zijn. Er staat een stoeltje met een zitvlak in de vorm van een bol Noord-Hollandse Gouda in onze winkel.”

Uitstekende ligging

Cremerie Sint-Rochus is meer dan de Noord-Hollandse Gouda. De zaak heeft een indrukwekkend assortiment van ruim honderd kazen. Na de Noord-Hollandse Gouda worden Brie de Meaux, Délice de Bourgogne, Comté en Gorgonzola Dolce het meest verkocht. De delicatessenzaak bestaat 40 jaar in 2019. “Ik ging als kind vaak op vakantie bij een oom, die inspecteur bij de zuiveldienst was”, zegt Katrien Misplon. “Hij controleerde groothandels door met een kaasboor stukjes uit kazen te halen. Je moet kazen altijd in de juiste omstandigheden, op het vlak van temperatuur en vochtigheid, laten rijpen. En de ene kaas moet langer rijpen dan de andere. Ik vond het meteen een interessant product omdat kaas een levend product is. De zaak opende in 1979, in de Doorniksewijk 132, waar vroeger pluimveewinkel ’t Neerhof van Menen was. Ik heb me de keuze voor de Doorniksewijk nog nooit beklaagd. De ligging is uitstekend. Je hebt hier tweerichtingsverkeer en gratis parking in de onmiddellijke omgeving, terwijl de Doorniksewijk gekend is als een buurt vol speciaalzaken met uitstraling.”

Experimenteren

De opvolging is verzekerd. Schoondochter Eveline Van Betsbrugge heeft net zoals Katrien Misplon een diploma als kaasmeester. Ze draait al drie jaar mee en neemt in de zomer van 2020 de zaak over. “Ik ben gedreven en gemotiveerd”, zegt ze. “Mijn doel is om nóg beter advies te geven, zoals over het combineren van kazen met wijnen en bier, en me verder te specialiseren. Want onze klanten zijn fijnproevers, die graag experimenteren. Bovendien is kaas als dessert in opmars. Het is geen saai product. Iedere kaas heeft zijn eigen smaak, terwijl je over de namen van kaas alleen al veel kan vertellen. We bezoeken kaasboeren, bijvoorbeeld in Normandië, om zoveel mogelijk bij te leren. Zo verdiep ik me ook verder in het presenteren van de juiste kazen in de juiste seizoenen”, aldus Eveline Van Betsbrugge. Cremerie Sint-Rochus heeft met Ilse Bidlot (22) uit Ieper nog een sterke kracht. Ze werkt er al bijna vijf jaar.